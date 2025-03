Tchad : Tahir Zakaria lance la préparation des Sao pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Une nouvelle ère commence pour l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao. Une semaine après sa nomination, le nouveau sélectionneur, Tahir Zakaria, a lancé la préparation des Sao en vue des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026.





Pour préparer les rencontres face au Ghana et aux Comores, prévues les 21 et 25 mars 2025, Tahir Zakaria a présélectionné 30 joueurs locaux. La première séance d'entraînement s'est déroulée cet après-midi sur les installations de l'Académie de Football de Milezi. Au programme : réveil musculaire, exercices de toucher de balle et autres.





Logé dans le groupe I, en compagnie du Mali, de Madagascar, de la Centrafrique, du Ghana et des Comores, le Tchad n'a pas encore engrangé le moindre point après quatre journées. Le nouveau sélectionneur est conscient du défi qui l'attend.