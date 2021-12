Tchad : Takewin honore 18 élèves pour le niveau suivant

Le Centre de formation Takewin a organisé une cérémonie de remise des bulletins de passage de niveau 1 en niveau 2, en langue anglaise, ce lundi 20 décembre 2021, dans l’enceinte de ladite structure.



Au total, 18 élèves ont été honorés par le fait du franchissement du niveau 1 en niveau 2, souligne Bechir Hamid Youssouf, directeur général du Centre de formation Takewin de langue anglaise.



Le DG rappelle que leur but est d’encadrer et de former les Tchadiens, pour un niveau apprécié à l'étranger. Enfin, Bechir Hamid Youssouf rappelle que ce cours n'est pas seulement destiné aux jeunes, mais aussi aux hommes d'affaires et cadres du Tchad.