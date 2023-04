Tchad : "Talents d'avenir, briller parmi les meilleurs", un projet moteur pour l'entrepreneuriat chez les jeunes

L'objectif est d'aider les jeunes à devenir financièrement autonomes en créant leur entreprise. La secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à l'Entrepreneuriat, Fatimé Boukar Koussei, a souligné, lors de son intervention, que la jeunesse du 9ème arrondissement avait le désir d'oser, de proposer et d'agir. Elle les a encouragés à conserver cette fougue et à agir pour construire un avenir basé sur la créativité, l'épanouissement et la promotion de l'entrepreneuriat.



Fatimé Boukar Koussei a relevé que le projet "Talents d'Avenir : Briller parmi les meilleurs", élaboré par le ministère, est un moteur puissant de sensibilisation et d'éducation capable d'ancrer dans le cœur des jeunes l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à la base. À titre illustratif, elle a cité les propos de Thomas Mann : "Etre jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et saisir les opportunités, oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre". Selon elle, dans ce Tchad en pleine mutation, ceux qui réussiront demain doivent impérativement avoir l'esprit de compétiteurs, car le Tchad de demain sera entre les mains d'une jeunesse rompue à l'intelligence artificielle et à l'entrepreneuriat.