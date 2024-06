Tchad - Tension entre agriculteurs et éleveurs au Bekor-Man : nécessité d'un dialogue constructif et de solutions concertées

Cette mesure s'appuie sur la nécessité de préserver l'intégrité environnementale et de garantir l'accès aux pâturages pour les animaux d'élevage. Les autorités estiment que l'exploitation agricole des zones riveraines fragilise les berges et accélère l'érosion des sols.



Les populations des villages concernés expriment leur ferme opposition à cette interdiction, considérant ces terres comme leur principale source de revenus et de subsistance. Elles soulignent que les pratiques agricoles en vigueur respectent l'environnement et ne causent aucun dommage écologique.



L'absence de dialogue constructif et de compromis risque d'aboutir à une confrontation entre les deux parties. Les agriculteurs menacent de s'opposer par tous les moyens à l'application de cette mesure, tandis que les éleveurs revendiquent leur droit d'accès aux pâturages.



Il est impératif d'engager un dialogue inclusif et constructif entre les différentes parties prenantes afin de trouver une solution concertée qui prenne en compte les besoins des agriculteurs et des éleveurs, tout en préservant l'environnement. Des alternatives à l'exploitation des zones riveraines du fleuve doivent être explorées, telles que l'aménagement de nouveaux espaces agricoles ou la mise en place de pratiques agricoles durables.