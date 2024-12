Tchad - Tensions entre l’AMET et la HAMA : un premier échange sans issue concrète

Lors de cette rencontre, le président de l’AMET, Bello Bakary Mana, a répondu aux questions de la presse et précisé : « Nous nous attendions à une invitation, mais nous avons reçu une convocation. Néanmoins, nous sommes prêts à dialoguer à tout moment avec la HAMA. Nous sommes venus accompagnés de notre avocat, Maître Madji Laoro Lucas, et avons découvert l’objet de la réunion, tel qu’indiqué dans la convocation. Nous avons discuté et réitéré que l’AMET agit de bonne foi. »