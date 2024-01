Tchad : Tenue du Conseil d'administration de l'Université de Moundou

L'université compte actuellement 8 591 étudiants et prévoit d'introduire deux nouvelles formations en Master : un Master en Droit et un Master en Sociologie. Cependant, les administrateurs ont recommandé à l'institution d'évaluer d'abord les Masters existants avant d'en proposer de nouveaux. Cette démarche vise à assurer la qualité des programmes offerts par l'université.



Les difficultés auxquelles fait face l'université ont été soulignées lors de cette réunion par le Président actuel de cette institution, le Professeur Mbaïnaïssem Jérôme. Ces difficultés comprennent notamment un manque d'amphithéâtres, laboratoires de recherche et salles de classe ainsi qu'une insuffisance budgétaire allouée. Cependant, certaines mesures seront mises en place pour pallier ces problèmes grâce à une gestion plus rigoureuse des ressources scolaires.



Le Secrétaire Général du Ministère a également transmis les instructions du Ministre d'État concernant la gestion des recettes propres, l'élaboration d'un plan stratégique de développement et la mise en place d'un manuel de procédures. Ces mesures visent à améliorer la gestion financière de l'université et à garantir une utilisation efficace des ressources disponibles.



Enfin, lors de cette réunion, un budget standard équilibré avec des variations positives de 7,52% a été examiné et adopté. Cela démontre l'engagement du Conseil d'administration à assurer une gestion financière responsable et transparente pour le bien-être de l'université.



Le Conseil d'administration de l'Université de Moundou a été un moment clé pour discuter des défis auxquels est confrontée cette institution et proposer des solutions concrètes. La volonté affichée par les administrateurs ainsi que les recommandations faites témoignent d'une attention particulière portée à la qualité des programmes offerts aux étudiants ainsi qu'à une gestion financière rigoureuse. L'université poursuit donc son engagement envers le développement académique et scientifique dans la région tout en veillant au bien-être des étudiants.