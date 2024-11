Tchad – Tibesti : Le Gouverneur condamne fermement l'attaque terroriste meurtrière de Barkaram

Dans une déclaration officielle, le Général Chidi a condamné avec fermeté cette attaque lâche et ignoble, affirmant que la province du Tibesti se tenait aux côtés du Gouvernement dans cette épreuve. Il a souligné : "Nous avons appris avec une profonde consternation l’attaque terroriste contre une base de nos forces."



Condoléances et Soutien

Le Gouverneur a adressé ses condoléances les plus attristées à Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, ainsi qu'aux familles des soldats tombés sur le champ d’honneur. Il a également exprimé son soutien moral aux blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement : "qu’ils trouvent ici, l’expression de notre profonde gratitude pour leur courage et dévouement au service de la nation."



Engagement envers la Patrie

En conclusion de sa déclaration, le Général Chidi a réitéré son soutien indéfectible au Président Déby, affirmant la disponibilité de la province pour tout sacrifice en faveur de la patrie et du peuple tchadien : "nous tenons à réitérer notre soutien indéfectible au Président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des Armées."



Cette déclaration souligne l'importance de l'unité et de la résilience face aux défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté.