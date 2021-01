Tchad : Tigo Cash devient Moov Money

L’information est contenue dans un communiqué de presse rendu public ce 20 janvier 2021. En effet, après la présentation officielle de sa nouvelle identité visuelle, la société Moov Africa Tchad, anciennement Tigo Tchad, annonce que son service de monnaie électronique, Tigo Cash, change de nom et devient Moov Money.



Ce service de monnaie électronique qui a été lancé en 2012, en partenariat avec la banque Orabank Tchad. Il offre plusieurs services aux abonnés de Moov Africa Tchad de : disposer d’un compte, faire des dépôts et des retraits d’argent, envoyer de l’argent, acheter du crédit, souscrire à des forfaits et d’effectuer des paiements (par exemple des achats dans les supermarchés, du carburant aux stations, payer les factures et les abonnements, etc.). Il permet également aux organisations de faire des paiements de salaires.



Rebaptisé Moov Money, Tigo Tchad est leader sur le marché tchadien. Il a récemment modernisé ses infrastructures pour offrir les meilleurs produits et services à ses clients. À la pointe de la technologie, sa nouvelle plateforme permet aussi d’effectuer des transferts d’argent internationaux.



A travers son service de monnaie électronique, Moov Africa Tchad a signé des accords de partenariat avec plusieurs institutions, organisations non-gouvernementales, Associations dans divers domaines (humanitaire, élevage, santé, éducation, …). Il s’agit d’affirmer son rôle clé dans l’inclusion financière des populations tchadiennes. « Il faut noter également que le partenariat récent avec le ministère des Finances et du Budget permettra de payer les salaires des fonctionnaires via Moov Money », dit le communiqué de presse.



Enfin, l’on est informé que « la nouvelle marque Moov Money, commune à toutes les filiales du Groupe Maroc Telecom, permettra à Moov Africa Tchad de développer davantage le Mobile Money au Tchad ».