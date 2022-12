Tchad : "Titi Le Défi" en concert les 22 et 23 décembre 2022

"Titi Le Défi" organisera deux concerts live le 22 décembre au restaurant- bar "Le concept" de Chagoua et le 23 décembre au bar Facebook à Walia, dans le cadre de la promotion de son single.



Il interpelle le public tchadien à valoriser le Gourna et le Dalla.



Son maxi single comporte quatre titres à savoir : Jeune en exil, Tchada, Gourna Lessi et Flora.