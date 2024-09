Tchad - Togo : Renforcement des liens bilatéraux lors du pré-congrès de la diaspora à Bahia

En marge du pré-congrès de la diaspora qui se tient à Bahia, au Brésil, Mme Fatime Aldjneh Garfa, Ministre déléguée tchadienne chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, a rencontré son homologue togolais, le Professeur Robert Dussey. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux pays de réaffirmer leurs liens d'amitié et de coopération, tout en explorant de nouvelles avenues pour renforcer leurs relations bilatérales.



Les deux ministres ont discuté de sujets d’intérêt commun, mettant en avant l’importance des relations amicales entre le Tchad et le Togo.



Mme Garfa a transmis les salutations du chef du gouvernement tchadien et a exprimé sa satisfaction quant aux relations fraternelles entre les deux pays, réaffirmant le soutien du Tchad aux efforts du Togo en faveur du panafricanisme.



Le ministre togolais a souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux, notamment en exploitant le potentiel du secteur du bétail tchadien, et a déploré le faible taux de commerce intra-africain.



Le ministre togolais a partagé l’expérience de son pays concernant la diaspora, suggérant la création d’un guichet de la diaspora et la mise en place d'un Haut Conseil des Togolais de l’Étranger, inspiré par d'autres pays africains.



Il a évoqué une décision permettant aux binationaux d'entrer au Togo sans visa et a exprimé le souhait d'examiner un accord d’exemption de visa entre les deux pays.



Bien qu'il n'existe pas encore de partenariat entre les chambres de commerce des deux nations, le ministre togolais a manifesté son intérêt à développer cette relation.