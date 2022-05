Tchad : Total annonce une plainte et dénonce des actes de banditisme

Le directeur général de TotalEnergies Tchad, Almoktar Allahoury, a réagi lundi au saccage de sept stations-service au cours des manifestations du 14 mai à N’Djamena.



« Il n’y a pas de dégâts humains (..) nous allons porter plainte contre X afin d’identifier les auteurs et complices de ces actes de banditisme », indique Almoktar Allahoury.



« Les premières victimes de ces événements sont les employés », déplore-t-il.



Présent au Tchad depuis 1976, Total cumule plus de 600 emplois directs et indirects, 20 stations-service dont quatre en province.