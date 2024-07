Tchad : Tour d'horizon sur les projets dans la province du Guéra

Lors d'une rencontre avec les autorités administratives et les entreprises chargées des travaux, plusieurs problèmes ont été soulevés. Les travaux de bitumage de 20 km dans la ville de Mongo n'ont pas encore démarré, bien que l'entreprise CGCOC GROUP ait été payée à 20% pour l'avance de démarrage.



Les travaux de la route Mongo-Aboudeïa sont au ralenti voire à l'arrêt à cause de la saison des pluies. L'entreprise Arab Contractors sur le Lot 1 a indiqué que la centrale de concassage est en production malgré l'arrêt des travaux. L'entreprise CGCOC GROUP sur le Lot 2 a assuré que les travaux reprendront à la fin des pluies.



La route bitumée Mongo-Mangalmé et Mongo-Bitkine se dégrade de manière continue.



Le ministre a donné des orientations au Directeur Général du Fonds d'Entretien Routier (FER) pour prendre en compte les points critiques observés sur l'axe Mongo-Bokoro.



Cette visite s'inscrit dans la mise en œuvre des annonces faites par le Président Mahamat Idriss Deby Itno sur le bitumage et l'aménagement de 7000 km de routes.



L'évaluation des projets d'infrastructure dans la province du Guéra met en évidence des dysfonctionnements récurrents dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire. Les principaux constats sont les suivants : les retards significatifs dans la réalisation des projets témoignent d'un décalage entre les ambitions affichées par les autorités et les résultats obtenus sur le terrain.



La multiplicité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets (autorités administratives, entreprises, bailleurs de fonds) semble générer des difficultés de coordination et de suivi.



La saison des pluies accentue les fragilités des infrastructures existantes et compromet la réalisation des travaux en cours.