Tchad : « Tous pour la paix » rencontre le Haut Représentant de l’UA

La plate-forme « Tous pour la paix au Tchad » a rencontré le Haut Représentant de l’Union Africaine, dans le cadre de ses activités de consultation pour la réussite du processus de transition, et de dialogue national inclusif souverain.



L'objectif de cette rencontre est de présenter le rapport de la consultation qu'elle a eue avec les différents membres de la société civile et les couches sociales.



Selon Dr Nouraddine Delwa, président de la plateforme, l'objectif est la recherche des voies et moyens pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale, entre les fils et filles du Tchad. Il invite tous les Tchadiens et Africains, à faire une rétrospection afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs, notamment le tribalisme qui est souvent à la base de nos maux.



Pour sa part, le Haut Représentant de l'Union Africaine, l’ambassadeur Basile Ikouebe souligne que le combat qui est en train d’être mené, par la plateforme, s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. « Notre démarche vise à encourager toutes les forces vives tchadiennes à participer au rendez-vous du dialogue, quel que soient leurs réserves », a-t-il déclaré.