Tchad - Tragédie à Mao : Deux vies perdues dans l’effondrement d’une fosse

Le drame s’est produit le samedi 23 mars 2024, alors que les victimes étaient occupées à extraire de la boue du trou pour fabriquer des briques. La police a été informée de la situation et s’est rendue sur les lieux pour constater les faits.



Les deux hommes décédés, âgés d’environ 20 et 27 ans, étaient mariés et avaient des enfants. Leurs funérailles ont eu lieu le jour même.



À noter que la sous-préfecture de Mao Rural a enregistré sept décès similaires cette semaine seulement.