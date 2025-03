Tchad : Travaux d'aménagement et de nettoyage au Centre de santé de Diguel est

Sensibiliser la population sur la prévention des risques liés à la saison des pluies.

Améliorer les infrastructures de santé afin de faire face aux conséquences engendrées par les récentes inondations.

Renforcer la résilience des communautés urbaines face aux défis climatiques.



Engagement pour un Avenir Durable

Lancé en 2024, ce projet vise à :* Les travaux effectués au Centre de Santé de Diguel Est s'inscrivent dans ce cadre, visant à assurer un accès adéquat aux soins de santé pour les populations touchées par les inondations.La Plateforme citoyenne Le Tchad d'Abord et ses partenaires s'engagent à poursuivre leurs efforts dans les autres arrondissements de N'Djamena, afin d'étendre les bénéfices de ce projet et de préparer la communauté à la prochaine saison de pluie. Ces actions visent non seulement à alléger l’impact des inondations, mais aussi à promouvoir une culture de prévention et de résilience au sein des foyers centrafricains.Cette initiative est un exemple concret de l’implication active des acteurs locaux dans la recherche de solutions durables face aux défis environnementaux et sanitaires. La collaboration entre les différentes parties prenantes constitue un atout majeur pour améliorer la qualité de vie des habitants de N'Djamena.