Tchad : Trois noyades en deux semaines dans le fleuve Logone à Moundou

Ce vendredi 28 mars 2025, un autre corps sans vie, celui d’un adolescent d’environ 16 ans, a été retrouvé, portant à trois le nombre de victimes de noyades dans le fleuve Logone, à Moundou, en l’espace de deux semaines.

Détails de la Découverte Le corps découvert ce matin est identifiée comme celui du cousin germain de la victime repêchée la veille, le jeudi 27 mars, aux environs de 20 heures. Cette série de tragédies a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté locale.

Contexte des Noyades Les noyades dans le fleuve Logone sont devenues un problème tragique récurrent dans la région, particulièrement lors des périodes de fortes pluies lorsque les niveaux d’eau peuvent monter rapidement. La population est appelée à la vigilance et à la prudence, notamment pour les jeunes qui sont souvent attirés par les rivières.

Appels à la Sensibilisation Les autorités locales et les organisations communautaires envisagent de lancer des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur les dangers liés à la baignade dans les eaux profondes et pour encourager des mesures de sécurité. L'accumulation de ces tragédies rappelle l'importance d'une meilleure sensibilisation et de l'éducation sur la sécurité aquatique, afin de prévenir de futures noyades et de protéger la vie des jeunes dans la région. Les condoléances sont exprimées à toutes les familles touchées par ces événements tragiques.