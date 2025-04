Tchad/Turkiye : Participation du Ministre d'État Dr Abdoulaye Sabre Fadoul au forum diplomatique d'Antalya

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères du Tchad, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, représente activement le Tchad à la 4ème édition du Forum Diplomatique d'Antalya.





Les travaux de ce forum de haut niveau se sont ouverts hier, 11 avril 2025, sous la présidence du Chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdoğan, en présence d'un parterre d'invités de marque, parmi lesquels le Ministre d'État tchadien.





Le thème central de cette année est : "Reconquérir la diplomatie dans un monde fragmenté". Les discussions et les échanges se déroulent du 11 au 13 avril 2025 au "Convention Center" d'Antalya.





Organisé par le Ministère des Affaires Étrangères de la République de Turkiye, sous l'égide du Président Erdoğan, le Forum Diplomatique d'Antalya est un événement annuel majeur qui rassemble des dirigeants politiques, des décideurs, des universitaires, des experts du monde des affaires, ainsi que des représentants des médias et de la société civile du monde entier.





Le Forum vise à promouvoir le dialogue et à redéfinir le rôle et les principes fondamentaux de la diplomatie dans un contexte mondial de plus en plus polarisé et marqué par la récurrence des conflits. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Président turc a abordé les causes profondes de divers conflits internationaux, notamment ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, encourageant les décideurs politiques à privilégier des approches innovantes en matière de résolution des conflits, de stratégies de médiation et de mécanismes de coopération régionale.



L'objectif est de contribuer à l'établissement d'un système international plus efficace et cohérent, en recherchant de nouvelles solutions aux défaillances de la gouvernance mondiale et en examinant les dysfonctionnements et le manque de confiance envers les organisations internationales. Le Président Erdoğan a notamment déclaré que les Nations Unies avaient "failli dans leur mission" et a plaidé pour un monde plus juste pour les générations futures.





Le Ministre d'État tchadien, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, participe activement aux travaux du Forum et a notamment animé un panel axé sur la question cruciale du terrorisme.