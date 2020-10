Tchad : UBA réaffirme son engagement à offrir un service de qualité aux clients

La Banque UBA célèbre la semaine du service clients. Pour marquer l'évènement, le directeur général Nouba Natolban a adressé mercredi ses remerciements à tous les clients d'UBA.



"Le client est d'abord la priorité d'UBA. Sans ce client, nous ne sommes pas présents, nous n'existons pas, nous ne pouvons pas entreprendre nos activités", affirme Nouba Natolban qui rend hommage et exprime sa gratitude à tous les clients d'UBA.



"Nous sommes dévoués, engagés au service du client"



Les équipes d'UBA "s'efforcent nuit et jour de redéfinir la forme de la clientèle à travers nos activités", indique le directeur général. La banque met en avant le 3E qui signifie l'esprit d'entreprise, l'excellence et l'exécution, "des valeurs qui incarnent l'activité de la banque" et regroupent en un seul mot le service à la clientèle.



Au delà de servir le client et d'aller vers le potentiel satisfaction, la banque entend toucher le client et chercher ce qu'il veut pour travailler dessus dans le sens de l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.



"Nous voulons vivre l'expérience client. Tout client qui vient dans la banque insatisfait, qu'on est informé, nous corrigeons immédiatement les faits et nous le mettons dans la satisfaction totale", souligne le directeur général d'UBA.