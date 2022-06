Tchad : UBA se rapproche de sa clientèle avec une nouvelle agence au Ouaddaï

Le secrétaire général provincial du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui et le directeur général de UBA Chad, Noubasra Natolban ont coupé le ruban d'inauguration en présence de plusieurs officiels. Avec cette nouvelle agence, UBA dispose désormais de sept banques à Abéché.



Le directeur de l'agence d'Abéché de la BEAC, Mbaïhandoum Pierre, estime que la multiplication des agences dans cette zone contribuera à renforcer le taux de bancarisation et améliorer en quantité et qualité la circulation fiduciaire.