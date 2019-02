Tchad : UBA situe l’opinion sur les facilités de découvert accordées aux agents de l’Etat

Depuis quelques jours, un groupe d’agents de l’Etat domiciliés à la banque UBA, se livre à une campagne médiatique de dénigrement dans certains médias de la place.



A cet effet, la banque tient à préciser et clarifier l’opinion nationale et surtout, l’aimable clientèle de UBA qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension et des diverses interprétations de la mise en place des facilités de découvert en faveur des agents de l’Etat.



Pour rappel, le Tchad a traversé une crise sociale marquée entre autre par 02 mois d’arrières de salaire en Décembre 2017 qui a conduit le Gouvernement a sollicité un moratoire de 3 mois sur le remboursement des crédits dans le cadre des accords Gouvernement – Syndicats des travailleurs en mars 2018.



Pour apporter sa pierre à l’apaisement du climat social, la Direction Générale de UBA avait décidé de mettre en place des lignes de découvert à hauteur de 50% du salaire net aux agents de l’Etat sous crédit dans ses livres, pour soulager ces agents qui en plus des coupes des salaires devraient supporter les échéances de crédit. Ces facilités ont été mis en place sans frais de dossier et les intérêts sont supportés que lorsque le découvert est utilisé.



Ces lignes de découvert étant échu après un an d’utilisation se remboursent automatiquement. Les clients désireux de les renouveler ont été priés de se rapprocher des agences les plus proches. Beaucoup ont répondu.



La Direction Générale de UBA réaffirme son attachement aux valeurs qui sont les siennes, à savoir que « le client est notre premier employeur », et à l’une de ses missions qui est la contribution à l’éclosion du tissus économique nationale.



LA DIRECTION GENERALE