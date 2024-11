Tchad : UNAPAIX forme les jeunes ambassadeurs de la paix sur la gestion des conflits à N'Djamena

L'objectif de cette formation est de créer des espaces d'apprentissage empreints de paix, de respect et de compréhension mutuelle, ainsi que de promouvoir la paix et de favoriser un environnement éducatif harmonieux. Haoua Zakaria, présidente par intérim de l'union, souligne que la gestion des conflits est cruciale dans notre société où les tensions peuvent rapidement émerger.



À l'ère du numérique, où les fausses informations se répandent facilement, la présidente affirme que l'UNAPAIX a le devoir de fournir aux élèves les outils nécessaires pour distinguer le vrai du faux et promouvoir une culture de vérité.



Mahamat Bichara, président du comité d'organisation, a ajouté que "le Tchad, ayant connu des guerres et des violences, l'UNAPAIX, avec le soutien de ses partenaires, s'efforce de mettre fin à cette tragédie afin de préparer une nouvelle génération consciente et audacieuse prête à relever les défis de demain."



La formation a également vu la participation de Mahamat Djibrine Saleh, délégué provincial de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, et de deux légionnaires français au Tchad, qui ont partagé leurs perspectives avec les élèves sur le vivre ensemble et la lutte contre la fausse information.