Tchad–USA : Précisions sur les conditions d’entrée des citoyens américains après l’interdiction de visas

Consulter régulièrement les sites officiels du gouvernement tchadien et de ses ambassades ;

Suivre les annonces officielles de l’ambassade des États-Unis à N’Djamena ;

Faire preuve de prudence lors des déplacements.

N'Djamena, 12 juin 2025 – L’ambassade des États-Unis à N’Djamena a publié une alerte destinée à ses ressortissants, apportant des précisions sur les mesures annoncées par le gouvernement tchadien concernant l’interdiction réciproque d’octroi de visas et d’entrée sur le territoire.Selon cette mise à jour, les citoyens américains détenteurs d’un visa tchadien encore valide, délivré avant le 9 juin 2025, seront autorisés à entrer au Tchad. Le gouvernement tchadien a également précisé que cette mesure ne concerne pas les fonctionnaires américains ni les binationaux tchadiens-américains en possession de documents valides.Toutefois, l’ambassade américaine rappelle que l’entrée sur le territoire tchadien reste une décision souveraine du gouvernement du Tchad, et qu’elle ne pourra intervenir en faveur des citoyens privés dans ce contexte.L’ambassade appelle ses ressortissants à la vigilance et recommande de :