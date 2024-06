Tchad : Un affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Nya-Pendé fait un mort et plusieurs blessés

Selon des sources locales, un agriculteur de retour de ses travaux champêtres a croisé un éleveur à moto. Ce dernier aurait poignardé l'agriculteur à plusieurs reprises au thorax. Les cris de la victime ont alerté les producteurs avoisinants qui se sont précipités pour lui porter secours. Cependant, l'agresseur présumé a pris la fuite à moto en direction d'un ferrick.



Poursuivi par les producteurs, l'agresseur a réussi à se réfugier dans le ferrick, où des parents armés de fusils ont tiré sur les producteurs pour les repousser.



Informées, les forces de l'ordre et de sécurité de la ville de Goré se sont rendues sur les lieux avec trois véhicules Toyota pour maîtriser la situation. Bien que la situation soit désormais sous contrôle, une tension palpable persiste dans la zone.



Les tirs de sommation des forces de l'ordre ont semé la panique parmi les villageois. Selon un habitant de Bendjia 2, quatre jeunes et le chef du village ont été arrêtés et transférés à Goré. De plus, cinq personnes du village, blessées par des éleveurs alors qu'elles se trouvaient à bord d'une charrette, ont été admises à l'hôpital de Goré.



Les tentatives de joindre le chef de canton de Timberi ce matin n'ont pas abouti.



Cet incident met en lumière les tensions persistantes entre agriculteurs et éleveurs dans la région, souvent attisées par la concurrence pour les ressources et l'accès à la terre. Il est crucial que les autorités s'attaquent aux causes profondes de ces conflits et encouragent la coexistence pacifique entre les deux communautés.