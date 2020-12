Tchad : Un atelier sur l’alimentation scolaire ouvert à Ndjamena

En collaboration avec ses partenaires, dont le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique organise un atelier national sur l'alimentation scolaire basée sur la production locale.



Le lancement de travaux de cet atelier a été présidé ce mercredi 9 décembre 2020, à l'hôtel la Résidence de Ndjamena, par le ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, Aboubakar Assidick Choroma. À cette occasion, le ministre a rappelé que l'alimentation scolaire basée sur la production locale est en train de se mettre en place depuis 2017. Ce projet vise à diversifier les repas scolaires, à travers l'introduction de produits locaux.



D'après le chef de département de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, ce projet est expérimenté en ce moment dans huit provinces du pays. L'atelier prendra fin demain, jeudi 10 décembre 2020.