Tchad : Un bienfaiteur fait don de produits pharmaceutiques aux sinistrés du LTC de Sarh

Les sinistrés, affectés par les eaux de pluie et la montée du fleuve Barh-Kôh, qui sont hébergés au Lycée Technique Commercial de Sarh, ont reçu un don de produits pharmaceutiques de la part d'un jeune bienfaiteur.



Selon Ndomanaibeye Nedion Innocent, jeune entrepreneur de la ville de Sarh, ces dons sont essentiels pour répondre aux besoins médicaux urgents des populations affectées, notamment pour prévenir les maladies liées à l'eau contaminée et traiter certaines blessures ou infections. « Ce geste de solidarité vient en soutien aux efforts de secours pour aider les personnes en détresse qui se trouvent dans ce lycée », a souligné Ndomanaibeye Nedion Innocent.



Il a ajouté que cet acte de solidarité vise à soulager les populations affectées en leur fournissant des médicaments essentiels pour traiter diverses maladies, notamment celles liées aux conditions insalubres provoquées par les inondations.



Très ému par ce geste généreux, un des sinistrés a remercié le bienfaiteur en déclarant : « Depuis que nous sommes logés sur ce site, il y a de nombreux cas de maladies telles que le paludisme, la fièvre, et aussi quelques cas de diarrhée. Nous avons reçu des vivres et des non-vivres de la part des autorités et de certaines ONG, mais si nous ne sommes pas en bonne santé, c’est vraiment difficile pour nous, surtout pour nos enfants. Merci encore, mon fils. »