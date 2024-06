Tchad - Un camion de savon se renverse à N'Djamena : incident sans victime

Fort heureusement, l'incident n'a causé aucun dégât humain. Les cartons de savon se sont dispersés sur la chaussée, provoquant des perturbations temporaires de la circulation. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts et organiser le nettoyage de la route.



Les causes exactes de l'accident font l'objet d'une enquête. Les forces de l'ordre ont ouvert une investigation pour déterminer les responsabilités et prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels incidents à l'avenir.