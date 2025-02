Tchad : Un centre technologique porte le nom du Pr. Ibni en hommage à son œuvre

Le 2 février 2025, une cérémonie d'inauguration a eu lieu à Adré pour le Centre Technologique Pr. IBNI, rendant hommage à un homme dont l'héritage continue d'inspirer. Le Pr. Ibni n'était pas seulement un mathématicien, mais aussi un bâtisseur et un architecte du savoir, avec une vision pour un Tchad éclairé par la science et la connaissance. Yakhoub Abakar, représentant de l'ONG AHA, a souligné que la création de cet espace d'apprentissage et d'innovation est bien plus qu'une simple commémoration. C'est un prolongement du combat du Pr. Ibni, garantissant que sa lumière continuera de briller à travers chaque jeune qui viendra ici pour apprendre et innover. Le représentant a fait remarquer que le Pr. Ibni croyait que les chiffres et les formules n'ont de valeur que lorsqu'ils améliorent la vie des gens. Le centre représente cette vision, un lieu où les populations hôtes et réfugiées pourront apprendre ensemble, dans un esprit de solidarité, des valeurs qui lui étaient chères. Abakar a également évoqué l'engagement de l'ONG AHA à soulager les souffrances et à bâtir des ponts entre les peuples. Il a décrit le centre comme une réponse à l'oubli et un appel à l'État tchadien pour honorer l'un de ses plus grands fils. « Quand le vent souffle, certains éteignent leur bougie, d'autres construisent un moulin », a-t-il déclaré, affirmant que l'ONG AHA a choisi de construire un moulin, transformant la douleur en force et le silence en action. Le centre est envisagé comme un phare du savoir et du progrès, un lieu où la mémoire du Pr. Ibni sera célébrée et où son combat continuera d'inspirer les générations futures.