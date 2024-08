Tchad - Un clic pour l'emploi : l'ONAPE lance sa plateforme en ligne

Les demandeurs d'emploi peuvent désormais accéder aux services de l'ONAPE via son site Internet www.onape.td. Voici ce que vous pouvez faire sur l'interface :



Enregistrement : Inscrivez-vous sur la base de données des demandeurs d'emploi de l'ONAPE.

Mise à jour de Profil : Enregistrez et mettez à jour votre CV ainsi que vos compétences pour rester compétitif.

Interaction avec Employeurs : Communiquez et interagissez directement avec les employeurs.

Notifications d'Offres : Recevez des alertes concernant les offres d'emploi correspondant à votre profil.

Accédez à ces services sur le site www.onape.td !