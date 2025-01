Tchad - Un don précieux : L'association Tiré habille les écoliers de Tiré

Une cérémonie de remise officielle des tenues scolaires a eu lieu ce samedi au village de Tiré, situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Abéché, dans le canton de Gueri. Cette initiative a été organisée par l'Association Tiré pour le Développement.



Plus de 200 élèves ont bénéficié d'une tenue scolaire, chacun recevant un uniforme. Le président de l'association, Yaya Ibet, a souligné que l'objectif de cette action est de mettre tous les élèves sur un même pied d'égalité. Il a également promis de fournir des tenues scolaires à d'autres écoles dans la zone rurale.



L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Gueri, Mahamat Seid, a remercié les membres de l'association pour ce geste qu'il a qualifié de louable et salutaire. Lors de la cérémonie, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Ouaddaï, Bichara Assamah Issa, a rappelé que cette initiative contribue au développement de l'éducation dans la région.



La remise des tenues scolaires aux élèves a marqué la fin de la cérémonie, soulignant l'engagement de l'Association Tiré envers l'éducation et le bien-être des enfants dans le Ouaddaï. Cette action est un pas important vers l'égalité des chances pour tous les élèves, renforçant ainsi l'accès à l'éducation dans cette localité.