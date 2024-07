Tchad : Un drame humain s'ajoute aux conséquences de l'incendie de la poudrière de Goudje

Le décès de cet enfant, malgré les efforts des équipes médicales du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant, plonge sa famille dans un deuil encore plus profond. Cette perte endeuille l'ensemble des sinistrés de l'incendie de la poudrière de Goudje, qui se sentent abandonnés et oubliés par les autorités.



Le père de l'enfant décédé, Boloki Kebbir Tchonaye, exprime son amertume face à l'absence de réaction et de soutien de la part des autorités. Son sentiment rejoint celui de plusieurs autres victimes qui dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics face à la situation dramatique qu'ils vivent depuis l'explosion.



Ce drame met en exergue la responsabilité des autorités dans la survenue de l'incendie et la nécessité d'une prise en charge adéquate des victimes.



Des mesures de sécurité renforcées auraient pu éviter l'explosion et le drame qui en a découlé.

Les sinistrés ont besoin d'une aide d'urgence pour faire face aux pertes matérielles et aux traumatismes psychologiques subis.



Les blessés graves, comme le petit garçon décédé, doivent bénéficier de soins médicaux spécialisés et d'un accompagnement psychologique adapté.

Au-delà du deuil et de la colère, il est crucial que les autorités tchadiennes assument leurs responsabilités et prennent des mesures concrètes pour soulager la souffrance des victimes de l'incendie de la poudrière de Goudje.



Ce drame doit servir de catalyseur pour renforcer la sécurité des populations et garantir une meilleure prise en charge des victimes de catastrophes.