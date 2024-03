Tchad : Un élan féminin pour la propreté au ministère des infrastructures

Dès 08h et pendant une heure et demie, les femmes du ministère, équipées de gilets, de balais, de râteaux et de brouettes, se sont engagées à nettoyer l’établissement. Malgré leur nombre restreint, elles étaient déterminées à relever ce défi, allant au-delà de leurs tâches administratives habituelles.



Le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a rendu visite à ces femmes et a souligné leur importance au sein du ministère. Revêtu d’une tenue de travail, il a lui-même participé à l’opération de nettoyage aux côtés des femmes. Il a exprimé son soutien en affirmant que, bien que les femmes soient moins nombreuses dans ce ministère, elles jouent un rôle crucial, en accord avec la vision du chef de l’État concernant l’égalité et l’équité.



Madame Abdoulaye Achta Ali a encouragé ses collègues à lutter pour la liberté et le respect des droits des femmes, exprimant sa gratitude envers le ministre pour son soutien et sa présence.