Tchad : Un émissaire du Général Mahamat Idriss Deby Itno reçu en audience au Palais d’Etoudi par le Président Paul Biya

Cette rencontre était l'occasion pour le ministre tchadien de transmettre un message spécial du président Mahamat Idriss Deby Itno. La présidence camerounaise a souligné l'importance des relations entre les deux nations et leur coopération séculaire.



Cette audience témoigne non seulement des liens forts qui unissent le Tchad et le Cameroun, mais aussi de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. La coopération dans divers domaines tels que l'économie, la planification et la coopération internationale est un pilier important dans cette relation fructueuse.



Il est crucial de noter que cette rencontre renforce encore davantage les liens historiques entre le Tchad et le Cameroun. Elle démontre également l'engagement mutuel à poursuivre une collaboration fructueuse pour promouvoir le développement économique et social des deux nations.



En conclusion, cette audience illustre clairement l'importance que ces deux pays accordent à leurs relations bilatérales et met en lumière leur volonté commune d'approfondir leur coopération mutuellement bénéfique.