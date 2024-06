Tchad : Un émissaire du Président de la Guinée Équatoriale reçu par le Président Deby

L’émissaire était porteur d’un message confidentiel de la part du Président équato-guinéen, qu’il a transmis au Chef de l’État tchadien, a rapporté la présidence du Tchad.



Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, on trouve le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et la Guinée Équatoriale, ainsi que la tragédie de l’incendie survenu à N’Djamena dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, qui a causé des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels.



Cette visite témoigne de l’importance accordée par les deux pays voisins à la consolidation de leurs relations bilatérales et à la prise en compte de leurs préoccupations communes. Elle souligne également leur volonté de renforcer leur coopération sur les plans politique, économique et sécuritaire



