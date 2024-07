Tchad : Un engin spatial non identifié s'écrase dans un champ à Zagobo

D'après les déclarations du chef du village et des habitants de Zagobo, l'OVNI a percuté le sol dans leurs champs situés derrière le village vers 22 heures. Sa lumière rouge vif illuminait les environs, provoquant l'inquiétude des villageois.



Intervention des autorités



Alerté par la situation ce matin, le Préfet du département de la Tandjile-Ouest, le Général Doud Souleymane Ousmane, s'est déplacé sur les lieux et a procédé à la récupération de l'objet. L'engin, identifié comme un appareil de marque Graw, a été transporté vers le chef-lieu du département.



Origine indéterminée



A ce jour, l'origine de l'OVNI demeure inconnue. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin d'élucider sa provenance et sa mission.



Dysfonctionnement du ballon porteur



Selon les éléments préliminaires de l'enquête, il semblerait que le ballon assurant le transport de l'appareil ait subi une dépressurisation, empêchant l'engin de poursuivre sa trajectoire.



Réactions de la population



Les habitants de Zagobo restent marqués par cet événement inattendu. Ils attendent des éclaircissements de la part des autorités concernant cet incident.