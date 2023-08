Tchad : Un étudiant ramasse un sac contenant 15 millions FCFA et le rend à son propriétaire

Le 11 août 2023, Alkhassim Mahamat Lambo, un étudiant en science religieuse et également responsable d'une association de Bienfaisance, a fait une découverte inhabituelle, a rapporté la radio DJA FM. Aux alentours de 18 heures, il a trouvé un panier renfermant une somme considérable de 15 millions de francs CFA entre le Parc d'Abéché et le palais de la Culture et des Arts, dans la commune du 8ème arrondissement. Après avoir trouvé le panier, M. Lambo a attendu pendant deux heures, espérant que le propriétaire reviendrait pour le récupérer, mais en vain.



Plus tard, il a entendu à la radio un communiqué signalant la perte d'un panier contenant une importante somme d'argent. Il a pris l'initiative d'appeler le propriétaire pour lui restituer la somme égarée.



Alkhassim Mahamat Lambo souligne l'importance pour les citoyens de se montrer méfiants envers les biens d'autrui. Selon lui, celui qui s'approprie les biens des autres ne peut pas mener une vie paisible. Il a ainsi prodigué ce conseil à la population. Sur sa décision de rendre l'argent, il dit qu'elle a été motivée par sa foi religieuse et son éducation et il affirme ne rien regretter.



Son histoire rappelle celle du Libérien Emmanuel Tolué, un conducteur de taxi-moto qui en octobre 2021 avait trouvé et rendu 50000 dollars américains, soit plus de 28 millions de francs CFA. Le président du Libéria, George Weah, l'avait rencontré dans une cérémonie dans la capitale Monrovia et lui avait offert de l'argent et une bourse d'étude.