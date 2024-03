Tchad : Un festival culturel pour renforcer la cohésion sociale à Abéché

Ce festival a réuni les sept districts. Le festival s'est achevé samedi à la mairie d'Abéché. Le maire d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a officiellement mis fin aux activités du festival. Pendant quatre jours, les participants se sont affrontés dans un environnement pacifique et inclusif, promouvant l'unité entre les jeunes des sept districts d'Abéché.



La présidente du comité d'organisation, Salima Saleh Mahmoud, au nom du POSOC, a exprimé sa sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès du festival culturel, qui s'est déroulé dans un esprit d'unité et de paix, avec des remerciements particuliers au maire d'Abéché. Elle a également souligné que pendant les 4 jours de festivités culturelles, le POSOC a pu découvrir des talents cachés parmi les jeunes dans les différents districts, ce qui aidera à promouvoir leurs talents et à accroître leurs connaissances.



Le porte-parole du POSOC, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a déclaré que les objectifs et les résultats du festival ont été atteints, car le but ultime de cette activité culturelle est de promouvoir la paix, l'unité, la coexistence et la cohésion sociale pour un développement durable et harmonieux. Il a également remercié tous les représentants des 7 districts qui ont participé activement au festival. Enfin, le porte-parole a félicité les gagnants et a encouragé les perdants à ne pas se décourager car il y aura d'autres compétitions à l'avenir.



Le Maire Mahamat Saleh Ahmat Adam a salué l'initiative des organisations de la société civile du Ouaddaï pour l'organisation de ce festival qui a permis aux jeunes des quartiers de se retrouver dans un cadre pacifique et inclusif, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Il a exhorté le POSOC à poursuivre dans cette voie et l'a assuré du soutien de l'institution. Les résultats globaux du concours ont montré que le 6ème district a remporté la première place avec 50,50%, suivi du 1er district avec 45,62%, et du 2ème district en troisième position avec un total de 44,99%. Chaque district a reçu un prix du POSOC.