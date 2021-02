Tchad : Un forum national sur les femmes rurales organisé dans les provinces

Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance organise du 14 au 18 février 2021, un forum national sur la concertation des femmes vivant en milieu rural au Tchad. Il se tient dans cinq chefs-lieux de provinces notamment : Amdjarass, Abéché, Doba, Mossoro et Pala. L'ouverture de ce forum national à Doba a eu lieu ce 16 février.

C’est le secrétaire général de la province du Logone Oriental qui a lancé cette rencontre de deux jours qui réunit des participantes venues des provinces du Logone Occidental, Mandoul, Moyen Chari et du Lor.



A cette occasion, le maire de la ville de Doba, Moussa Ngar Bruno a souhaité la bienvenue à l'assistance, avant de les appeler à une franche participation. Pour la chef de mission, Mme Bekoulam Débat Mbaitoloum, par ailleurs directrice de la Femme et de l'équité de genre au ministère de la Femme, le présent atelier prépare le forum national des femmes rurales et vise l'échange des expériences, à recenser les problèmes des femmes et à répertorier les solutions afin d'améliorer les conditions de vie des femmes vivant en milieu rural.



En ouvrant les travaux de ces assises, le secrétaire général du Lor, Adam Adami Youssouf, a rappelé le contexte dans lequel est née la journée mondiale de la femme rurale qui, dit-il, constitue un cadre de mobilisation, de réflexion, de sensibilisation et de la formation des femmes.