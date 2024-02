Tchad : Un geste du cœur d’Al Mousa'Ada à une école coranique à Gaoui

L'éducation est l'un des piliers essentiels du développement d'une société. Les écoles coraniques jouent un rôle crucial dans la transmission des connaissances religieuses et culturelles aux jeunes générations. Cependant, elles sont souvent confrontées à des difficultés financières pour assurer leur fonctionnement optimal.



C'est pourquoi l'Association Humanitaire Al Mousa'Ada s'est engagée à soutenir ces institutions en offrant ce don généreux. Les vêtements fournis permettront aux étudiants et aux enseignants d'avoir des tenues décentes pour se sentir confortables pendant leurs heures de cours. Les nattes fournies serviront de couchage lors des moments de repos ou pendant les séances collectives.



Les dattes et les vivres aideront également à combler les besoins nutritionnels des étudiants qui viennent souvent de milieux défavorisés. Il est important que ces élèves reçoivent une alimentation adéquate afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leurs études sans être perturbés par la faim ou la malnutrition.



En faisant ce geste généreux, l'Association Humanitaire Al Mousa'Ada souhaite non seulement apporter une assistance directe à cette école coranique spécifique, mais aussi inviter tous ses partenaires et toutes les bonnes volontés qui partagent sa vision humanitaire à apporter leur soutien aux différentes écoles coraniques du pays.