Tchad - Un geste fort d'unité : Le nouveau président de l'Assemblée nationale rend hommage à son prédécesseur

Le 8 février 2025, le Député Ali Kouloutou Tchaimi, récemment investi en tant que Président de l'Assemblée nationale, a rendu visite à l'ancien président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi, à son domicile à Moursal. Cette rencontre, empreinte de convivialité, visait à rendre hommage à l'ancien dirigeant pour son engagement et son service envers la nation tchadienne.Lors de sa visite, Ali Kouloutou Tchaimi a souligné l'importance du leadership de Dr. Kabadi durant une période tumultueuse de l'histoire du Tchad. Il a déclaré :Touché par cette attention, Dr. Haroun Kabadi a exprimé sa gratitude et a encouragé le nouveau président à poursuivre les efforts pour la paix et le développement du Tchad. Il a affirmé :Cette rencontre symbolise un passage de témoin et une volonté d'unir les forces vives du pays pour bâtir un Tchad prospère et pacifique. Les observateurs politiques y voient une première étape vers une coopération intergouvernementale constructive, essentielle pour faire face aux enjeux socio-économiques et sécuritaires actuels.Dans un contexte où le pays aspire à la stabilité et à la réconciliation nationale, ce type de visites est crucial pour établir les bases d'une gouvernance inclusive et d'un développement durable. La volonté de collaboration entre anciens et nouveaux dirigeants pourrait être déterminante pour l'avenir du Tchad.