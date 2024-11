Tchad - Un jeune confectionne un prototype d'hélicoptère : Une prouesse qui fait vibrer le pays

Une invention qui suscite l'admiration



Cette invention a rapidement attiré l'attention des autorités et du grand public. Le prototype a été présenté au Musée national de N'Djaména, où il est désormais exposé pour que tous puissent admirer le talent de ce jeune inventeur.





Cette prouesse technologique est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée dans un contexte où les ressources sont limitées. Mahadi Adey Ali démontre ainsi qu'avec de la passion, de la détermination et un peu d'imagination, il est possible de réaliser de grandes choses.