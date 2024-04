Tchad: Un jeune dans un état critique après avoir été agressé derrière l'aéroport international Hassan Djamous à Ndjamena

La ville de Ndjamena vient d’être le théâtre d'un acte de violence choquant qui a suscité l'indignation et la préoccupation dans tout le pays. Dans la nuit du 31 mars 2024, un jeune homme a été agressé par des individus non identifiés derrière l'aéroport international Hassan Djamous à Ndjamena. Ces agresseurs ont également volé sa moto avant de le laisser dans un état critique.



Cet incident tragique met en lumière les défis persistants auxquels est confrontée la société tchadienne en matière de sécurité et de protection des biens. L'agression brutale du jeune homme soulève également des questions sur l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité publique dans les environs de l'aéroport.