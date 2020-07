Tchad : Un jeune homme assassiné à Abéché, un autre a poignardé à mort son père

Au quartier Djatinié, un jeune homme a été assassiné par des inconnus ce vendredi 26 juin 2020. La scène s'est déroulée aux environs de 3 heures du matin.



Le défunt est un gérant d'une cafétéria situé au bord du Ouadis Am-Kamil, non loin du dispensaire du quartier Djatinié.



D'après une source sécuritaire, sept personnes ont été arrêtées pour besoins d'enquête.



Il poignarde son père



A Kamina III, un autre jeune homme âgé d'environ 25 ans a poignardé son père avec une arme blanche. Le père a rendu l'âme quelques heures plus tard.



L'événement a eu lieu ce mardi 30 juin 2020 au quartier Kamina III dans le 1er arrondissement de la ville d'Abéché.



La police a mis la main sur l'assassin présumé. Il a été placé en garde à vue à la maison d'arrêt d'Abéché.



Il sera auditionné par un juge d'instruction afin d'expliquer clairement la cause qui l'a conduit à poignarder mortellement son père, affirme le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché, Hassan Djamous Hachim.