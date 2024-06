Tchad – Un match de football pour la solidarité et l'inclusion : Réfugiés et Tchadiens unis dans la Journée Mondiale du Réfugié 2024

Composée de joueurs réfugiés et tchadiens, cette équipe symbolisait l'esprit de coexistence et de collaboration entre les deux communautés.

Formée de représentants du gouvernement tchadien et d'organisations humanitaires, cette équipe représentait le soutien et la solidarité envers les réfugiés.



Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont livrées à un match intense et disputé, offrant un beau spectacle aux nombreux spectateurs présents. L'ambiance était festive et conviviale, marquée par des chants, des danses et des encouragements nourris de la part du public.



Au terme d'une partie âprement disputée, l'équipe Gouvernement & Humanitaires s'est imposée sur le score final de 4 à 0. Mais au-delà du résultat, l'important était la participation, le partage et l'esprit de solidarité qui se sont dégagés de cette rencontre.



Ce match de football a été l'occasion de lancer un message fort de cohésion et d'inclusion. Il a permis de sensibiliser le public aux défis rencontrés par les réfugiés et de souligner l'importance de l'accueil et de la solidarité envers ces personnes contraintes de fuir leur pays.



L'organisation de cette rencontre sportive s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Tchad pour soutenir et protéger les réfugiés sur son territoire. Le pays accueille actuellement plus de [nombre de réfugiés] réfugiés, principalement originaires de pays voisins en proie à des conflits et à des crises humanitaires.