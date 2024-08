Tchad - Un million de francs CFA pour les sinistrés de Koukou-Angarana : le geste généreux de Baradine Mahamat Brahim

Pour venir en aide aux victimes, Baradine Mahamat Brahim, un jeune cadre dynamique, militant engagé du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et natif de Koukou-Angarana, a fait un don d'1 million de francs CFA. Ce don permettra au comité de crise local de soulager un peu les populations sinistrées par les inondations.



Baradine Mahamat Brahim a également lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté, en particulier les cadres politiques de la province, pour qu'ils apportent leur contribution aux sinistrés.



Selon lui, "nous devons tous nous mobiliser pour apporter notre soutien multiforme dans ces moments très difficiles à nos frères et sœurs victimes des inondations".

Le geste de solidarité de Baradine Mahamat Brahim a été salué et apprécié par la population locale.