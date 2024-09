Tchad : Un modèle pour la protection des déplacés internes en Afrique

Du 18 au 20 septembre 2024, le Tchad a participé à un forum interrégional à Dakar, au Sénégal, axé sur la mise en œuvre des lois et politiques concernant le déplacement interne en Afrique.



Le forum a réuni des représentants de plusieurs pays signataires de la Convention de Kampala, dont le Tchad, le Niger, le Mali, le Sud-Soudan, la Somalie, le Sénégal, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Burundi, le Cameroun, l’Éthiopie et le Nigeria.

Le Tchad était représenté par Dr Jacques Dingaomaibé Laouhingamayé, Conseiller national de Transition, M. Mahamat Saleh Seid, Chargé de cluster de la CNARR et une délégation supplémentaire.



Le Tchad et le Niger sont les seuls pays ayant domestiqué la Convention de Kampala, ce qui a offert l'occasion aux deux nations de partager leur expérience avec les autres participants.



La participation du Tchad à ce forum souligne son engagement envers la protection des personnes déplacées internes et le partage des meilleures pratiques en matière de gestion des déplacements internes en Afrique. Cet événement a renforcé la coopération régionale et l'échange d'expertises dans ce domaine crucial.