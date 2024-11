Tchad - Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Iyal Chiningal : Inauguration d'un siège national à N'Djaména

Le nouveau siège de l'Iyal Chiningal se veut être bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu de vie où les membres de la communauté pourront se retrouver, échanger, organiser des activités culturelles et sociales. Il symbolisera également l'ancrage de la communauté dans le paysage tchadien et son désir de contribuer au développement du pays.



Le Général Abdraman Moussa Diarra, coordonnateur général de la communauté, a tenu à remercier chaleureusement Tahir Dicko pour son généreux don. Ce geste de solidarité témoigne de l'importance accordée par la communauté à l'entraide et à la cohésion sociale.



Le nouveau siège offre à l'Iyal Chiningal de nouvelles perspectives mais aussi de nouveaux défis. Le coordonnateur général a appelé l'ensemble des membres à se mobiliser pour animer ce lieu de vie et à faire de ce siège un véritable moteur du développement de la communauté. Il a également souligné l'importance de préserver l'unité et la cohésion au sein de l'Iyal Chiningal.



Lors de son discours, le Général Diarra n'a pas manqué de rendre hommage aux soldats tchadiens tombés au combat lors de l'attaque de Boko Haram. Ce geste souligne l'attachement de la communauté aux valeurs de la nation et sa solidarité avec les forces armées.



L'inauguration du siège national de l'Iyal Chiningal marque une étape importante dans l'histoire de cette communauté. Ce nouvel espace de vie va permettre à l'Iyal Chiningal de renforcer son identité, de consolider son unité et de jouer un rôle plus actif dans la vie sociale et politique du Tchad.