Tchad : Un pas de géant vers la valorisation de la médecine traditionnelle

Cette convention implique l'institut de recherche en élevage pour le développement (IRED), le centre national de recherche pour le développement (CNRD) et le ministère de la santé publique, dans le cadre de la valorisation de la médecine traditionnelle.



Les échanges durant les 5 jours de travail ont été riches, permettant de dégager des consensus pour faire avancer ensemble la valorisation de la médecine traditionnelle sur la base de preuves scientifiques.



L'engagement et l'implication de l'IRED et du CNRD démontrent leur volonté de travailler aux côtés du ministère de la santé publique pour intégrer la pharmacopée et la médecine traditionnelle dans le système de santé moderne.



La notion de multi-sectorialité et l'approche "Une seule santé" ont été débattues dans l'élaboration de cette feuille de route.



Bien que des progrès aient été accomplis, Dr Ngaberé Colette souligne que les défis restent importants et que l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes seront nécessaires, notamment pour assurer le financement de cette feuille de route.



Les recommandations issues de cet atelier seront transmises aux autorités compétentes pour renforcer les stratégies de modernisation du système de santé.