Tchad : Un souffle nouveau pour la jeunesse sahélienne avec le projet "Initiative pour la Promotion de la Citoyenneté Active"

Un programme ambitieux a été lancé au Sahel avec l'Initiative pour la Promotion de la Citoyenneté Active, portée par le Consortium pour la Promotion des Initiatives de Développement (COPIDEV) dans la province du Moyen-Chari. Ce projet, financé par la Fondation ACRA et soutenu par l'Union européenne au Tchad, est mis en œuvre en collaboration avec l'Association Internationale des Étudiants en Sciences de Gestion et du Commerce (AIESEC) au Burkina Faso.





Cette initiative vise à répondre aux défis pressants de la région du Sahel, notamment les tensions intercommunautaires, les conflits liés aux ressources naturelles et la faible implication des jeunes et des femmes dans les processus de gouvernance.





Esaïe Asra, représentant de la Fondation ACRA dans la province du Moyen-Chari, a souligné l'urgence d'un engagement collectif et inclusif. Il a déclaré :



"Le Sahel traverse une crise complexe où les jeunes et les femmes, bien qu’ils constituent la majorité, sont réduits à des rôles secondaires. Cette initiative leur redonnera une voix pour façonner l’avenir en tant qu’acteurs clés du développement et de la paix durable."





Nadjilem Adolphe, responsable de communication du COPIDEV, a exprimé l'ambition de bâtir une région où la paix, la cohésion sociale et la citoyenneté active sont des piliers de la stabilité durable. Il a ajouté que cette initiative promet de transformer la dynamique régionale en impliquant activement les jeunes et les femmes, considérés comme des moteurs essentiels du changement.





Ce projet bénéficie également du soutien de plusieurs partenaires, notamment le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari, le Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad et la Coordination Al Farick-Al Fayiz pour le Moyen-Chari.





Cette initiative marque un pas significatif vers l'autonomisation des jeunes et des femmes dans la région du Sahel, en leur offrant les outils nécessaires pour jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir pacifique et durable.