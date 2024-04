Tchad : Un véhicule de transport attaqué par des coupeurs de route près d’Am-Timan

Selon les témoins, le véhicule a été arrêté à un peu plus de 20 kilomètres au sud de la ville d’Am-Timan, sur la route menant vers le village Midodile. Parmi les six braqueurs, cinq étaient équipés d’armes à feu. Le sixième, muni d’un gourdin, s’est chargé de torturer les passagers.



Une femme, détenant une importante somme d’argent et des bijoux en or, a tenté de s’enfuir malgré l’obscurité. Cependant, les hommes armés ont ouvert le feu sur elle sans la toucher. Malheureusement, elle est tombée en heurtant un obstacle sur son trajet.



Les braqueurs ont dépouillé tous les passagers, ne laissant personne à bord du véhicule échapper à leur emprise. Ils ont emporté tous les biens, dont l’argent, les bijoux et les téléphones, avant de disparaître dans la nature.