Tchad : Un voyage cinématographique en Chine au cœur de N'Djaména

Le cinéma chinois a fait vibrer la capitale tchadienne ce dimanche 20 octobre. À l'occasion du 75ème anniversaire de la République populaire de Chine, l'association Culturama et l'ambassade de Chine au Tchad ont organisé une journée dédiée au septième art chinois.



Le choix du ministère des Affaires Étrangères pour accueillir cet événement n'est pas anodin. Il souligne l'importance des relations diplomatiques entre le Tchad et la Chine et témoigne de la volonté de renforcer les échanges culturels entre les deux pays.



Pour Claudine Alingue, présidente de l'association Culturama, cette journée est une occasion unique de promouvoir les échanges culturels entre la Chine et le Tchad. "La culture est un vecteur de rapprochement entre les peuples", a-t-elle souligné. En organisant cet événement, elle souhaite contribuer à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.



Le représentant de l'ambassade de Chine au Tchad a quant à lui rappelé l'importance du cinéma dans la promotion de la culture et des échanges entre les peuples. Il a souligné que le cinéma chinois, grâce à sa diversité et à sa qualité, est de plus en plus apprécié dans le monde entier.



Cette journée du cinéma chinois a été un véritable succès. Elle a permis à un large public de découvrir la richesse et la diversité de la culture chinoise. En favorisant les échanges culturels, ces initiatives contribuent à renforcer les liens d'amitié entre le Tchad et la Chine.